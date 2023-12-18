İngiltere Lig Kupası'nda heyecan devam ediyor. Çeyrek finalde Chelsea sahasında Newcastle United'ı ağırlayacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Chelsea - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Lig Kupası'nda heyecan Chelsea ile Newcastle United maçıyla devam ediyor. Çeyrek final maçında iki ekip kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Chelsea - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CHELSEA - NEWCASTLE UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Chelsea - Newcastle United maçı 19 Aralık Salı günü saat 23:00'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.