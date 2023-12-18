İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Atletico Madrid sahasında Getafe'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Atletico Madrid - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Atletico Madrid - Getafe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Atletico Madrid ile Getafe karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Atletico Madrid - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATLETİCO MADRİD - GETAFE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Atletico Madrid - Getafe maçı 19 Aralık Salı günü saat 23:30'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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