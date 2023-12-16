Udinese - Sassuolo maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 16. haftada Udinese sahasında Sassuolo'yu konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; Udinese - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 16. haftada Udinese ile Sassuolo karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Udinese - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UDİNESE - SASSUOLO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Udinese - Sassuolo maçı 17 Aralık Pazar günü saat 17.00'de başlayacak. Mücadele S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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