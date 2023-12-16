Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 15. haftada Köln ile Freiburg karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Köln - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

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Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Köln ile Freiburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Köln - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KÖLN - FREIBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Wolfsburg - Freiburg maçı 17 Aralık günü saat 17.30'da beIN SPORTS 4 ve tivibu SPOR 1'de canlı yayınlanacak.

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