Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 15. haftada Eintracht Frankfurt ile Bayer Leverkusen karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 16.12.2023- 10:11