Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? 16 Aralık Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgula

Milli Piyango'nun pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı devam ediyor. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '16 Aralık Perşembe Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 16 Aralık Perşembe Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? Büyük ikramiyenin 83 milyon TL'yi geçtiği Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 16.12.2023- 13:21