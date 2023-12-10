İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Rayo Vallecano sahasında Celta Vigo'yu konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Rayo Vallecano - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Rayo Vallecano - Celta Vigo maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Rayo Vallecano ile Celta Vigo karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rayo Vallecano - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RAYO VALLECANO - CELTA VIGO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rayo Vallecano - Celta Vigo maçı 11 Aralık Pazartesi günü saat 23:00'te S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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