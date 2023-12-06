Manisa FK - Kastamonuspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Manisa FK sahasında Kastamonuspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Manisa FK - Kastamonuspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Manisa FK - Kastamonuspor maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 4. tur maçları ile devam ediyor. Manisa FK ile Kastamonuspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manisa FK - Kastamonuspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANİSA FK - KASTAMONUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manisa FK - Kastamonuspor maçı 7 Aralık Perşembe günü saat 13:00'te A Spor'da canlı yayınlanacak.