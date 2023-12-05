BB Erzurumspor - 24 Erzincanspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. BB Erzurumspor sahasında 24 Erzincanspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, BB Erzurumspor - 24 Erzincanspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BB Erzurumspor - 24 Erzincanspor maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 4. tur maçları ile devam ediyor. BB Erzurumspor ile 24 Erzincanspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, BB Erzurumspor - 24 Erzincanspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BB ERZURUMSPOR - 24 ERZİNCANSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

BB Erzurumspor - 24 Erzincanspor maçı 6 Aralık Çarşamba günü saat 13:00'te oynancak. Mücadelenin yayıncısı bulunmuyor.

BB Erzurumspor - 24 Erzincanspor MAÇI CANLI İZLE - TIKLA