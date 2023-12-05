Altay - Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Altay sahasında Kırklarelispor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Altay - Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Altay - Kırklarelispor maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 4. tur maçları ile devam ediyor. Altay ile Kırklarelispor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Altay - Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALTAY - KIRKLARELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Altay - Kırklarelispor maçı 6 Aralık Çarşamba günü saat 14:00'te oynancak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.