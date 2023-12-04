Pendikspor - Isparta 32 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Pendikspor sahasında Isparta 32'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Pendikspor - Isparta 32 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Pendikspor - Isparta 32 maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 4. tur maçları ile devam ediyor. Pendikspor ile Isparta 32 kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Pendikspor - Isparta 32 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PENDİKSPOR - ISPARTA 32 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Pendikspor - Isparta 32 maçı 5 Aralık Salı günü saat 15:00'te oynancak. Mücadele A Spor'da canlı yayınlanacak.

Pendikspor - Isparta 32 MAÇI CANLI İZLE - TIKLA