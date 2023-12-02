Fiorentina - Salernitana maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? | İtalya Serie A CANLI

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Fiorentina ile Salernitana karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fiorentina - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 02.12.2023- 17:02