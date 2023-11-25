Premier Lig 13. hafta mücadelesinde Newcastle United, St. James' Park'ta Chelsea'yi konuk etti.
TSİ 18.00'de başlayan karşılaşmada 13. dakikada Isak'la öne geçen ev sahibi Newcastle United'a 23. dakikada Sterling cevap verdi: 1-1.
60'ta Lascelles'le tekrar öne geçen ev sahibi Newcastle'da Joelinton 1 dakika sonra skoru 3-1'e getirdi.
Chelsea'den Reece James 73. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Maçta gol perdesini 84. dakikada siyah beyazlı ekipten Anthony Gordon, kapattı: 4-1.
Bu galibiyetin ardından 23 puana ulaşan Newcastle United 6. sıraya yükselirken, 10. sıradaki Chelsea 16 puanda kaldı.
Premier Lig'in 14. haftasında Newcastle United, 2 Aralık Cumartesi günü sahasında Manchester United'ı konuk edecek; Chelsea ise 3 Aralık Pazar saat 17.00'de Brighton'ı evinde ağırlayacak.