A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024 Elemeleri D grubunda Galler ile kozlarını paylaşacak. Cardiff Stadyumu'nda oynanacak müsabaka futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Matej Jug, Galler-Türkiye milli maçını yönetecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Galler - Türkiye maçı ne zaman? Türkiye A Milli Takım maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Galler - Türkiye maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. A Milli Futbol Takımı'mız, Galler ile karşılaşacak. Montella yönetimindeki Türkiye, grup liderliği amacı ile sahada yer alacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galler - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALLER - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galler - Türkiye maçı 21 Kasım Salı günü saat 22:45'te TRT 1'de canlı yayınlanacak.

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HEDEF GRUP LİDERLİĞİ

EURO 2024'e katılmayı garantileyen A Milli Futbol Takımı'mız, Galler ile deplasmanda galibiyet aracaycak ve grubu lider tamamlamaya çalışacak. Son maçlar öncesinde Türkiye 16 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor. Sahasında Ermenistan ile oynayacak Hırvatistan'ın ise 13 puanı bulunuyor. Milli Takım, Galler'den alacağı puan ya da puanlarla, Hırvatistan-Ermenistan maçının sonucuna bakılmaksınız grubu lider olarak tamamlamayı garantileyecek.

GALLER TÜRKİYE MİLLİ MAÇI İÇİN SLOVEN HAKEM

Cardiff kentinde bulunan Cardiff City Stadyumu'da 21 Kasım Salı günü oynanacak ve TSİ 22.45'te başlayacak müsabakayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Matej Jug yönetecek. Jug'un yardımcılıklarını Matej Zunic ve Manuel Vidali yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Martin Matosa olacak. Müsabakada Nejc Kajtazovic VAR, Alen Borosak ise AVAR olarak görev yapacak.

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Ertaç Özbir (Yukatel Adanademirspor), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakçı (Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Atletico Madrid), Kaan Ayhan (Galatasaray), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Trabzonspor), Rıdvan Yılmaz (Rangers)

Orta saha: Berat Özdemir (Trabzonspor), Berkan Kutlu (Genoa), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yusuf Sarı (Yukatel Adana Demirspor), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Kenan Yıldız (Juventus), Bertuğ Yıldırım (Rennais), Yusuf Yazıcı (Lille)