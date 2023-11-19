EURO 2024 Avrupa Elemeleri'nde heyecan sürüyor. 9. hafta maçlarında Makedonya sahasında İngiltere'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Makedonya - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Makedonya - İngiltere maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. 9. haftada Makedonya ile İngiltere kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Makedonya - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MAKEDONYA - İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Makedonya - İngiltere maçı 20 Kasım Pazartesi günü saat 22:45'te S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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