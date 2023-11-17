EURO 2024 Avrupa Elemeleri'nde heyecan sürüyor. 9. hafta maçlarında Letonya sahasında Hırvatistan'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Letonya - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Letonya - Hırvatistan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. 9. haftada Letonya ile Hırvatistan kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Letonya - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LETONYA - HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Letonya - Hırvatistan maçı 18 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'de S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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