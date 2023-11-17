EURO 2024 Avrupa Elemeleri'nde heyecan sürüyor. 9. hafta maçlarında İsviçre sahasında Kosova'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, İsviçre - Kosova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İsviçre - Kosova maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. 9. haftada İsviçre ile Kosova kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İsviçre - Kosova maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSVİÇRE - KOSOVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İsviçre - Kosova maçı 18 Kasım Cumartesi günü saat 22:45'te S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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