EURO 2024 Avrupa Elemeleri'nde heyecan sürüyor. 9. hafta maçlarında Hollanda sahasında İrlanda'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Hollanda - İrlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Hollanda - İrlanda maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. 9. haftada Hollanda ile İrlanda kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hollanda - İrlanda maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HOLLANDA - İRLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hollanda - İrlanda maçı 18 Kasım Cumartesi günü saat 22.45'te S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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