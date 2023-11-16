İtalya - Kuzey Makedonya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. 9. haftada İtalya sahasında Kuzey Makedonya'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, İtalya - Kuzey Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya - Kuzey Makedonya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. 9. haftada İtalya ile Kuzey Makedonya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İtalya - Kuzey Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İTALYA - KUZEY MAKEDONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İtalya - Kuzey Makedonya maçı 17 Kasım Cuma günü saat 22.45'te oynanacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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İTALYA - KUZEY MAKEDONYA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

İtalya: Donnarumma; Darmian, Acerbi, Bastoni, Dimarco; Barella, Jorginho, Frattesi; Berardi, Scamacca, Chiesa

Kuzey İrlanda: Dimitrievski; Manev, Musliu, Serafimov; Ashkovski, Ademi, Atanasov, Alioski; Bardhi, Elmas; Trajkovski