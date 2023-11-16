Finlandiya - Kuzey İrlanda maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. 9. haftada Finlandiya sahasında Kuzey İrlanda'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Finlandiya - Kuzey İrlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Finlandiya - Kuzey İrlanda maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. 9. haftada Finlandiya ile Kuzey İrlanda kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Finlandiya - Kuzey İrlanda maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FİNLANDİYA - KUZEY İRLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Finlandiya - Kuzey İrlanda maçı 17 Kasım Cuma günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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FİNLANDİYA - KUZEY İRLANDA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Finlandiya: Hradecky; Jensen, Hoskonen, Ivanov; Soiri, Kairinen, Kamara, Hakans; Pukki, Kallman, Taylor

Kuzey İrlanda: Peacock-Farrell; Hume, McNair, Ballard, Lewis; Smyth, Thompson, Saville, Lyon, Taylor; Magennis