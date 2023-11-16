Danimarka - Slovenya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. 9. haftada Danimarka sahasında Slovenya'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Danimarka - Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Danimarka - Slovenya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. 9. haftada Danimarka ile Slovenya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Danimarka - Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DANİMARKA - SLOVENYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Danimarka - Slovenya maçı 17 Kasım Cuma günü saat 22.45'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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DANİMARKA - SLOVENYA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Danimarka: Schmeichel; Kristensen, Christensen, Andersen, Maehle; Hojbjerg, Norgaard, Jensen; Lindstrom, Poulsen, Daramy

Slovenya: Oblak; Karnicnik, Blazic, Bijol, Janza; Mlakar, Elsnik, Cerin, Stojanovic; Sporar, Sesko