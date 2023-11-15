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Slovakya - İzlanda maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri
EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Slovakya sahasında İzlanda'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Slovakya - İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?