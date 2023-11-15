Karadağ - Litvanya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Karadağ sahasında Litvanya'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Karadağ - Litvanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Karadağ - Litvanya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Karadağ ile Litvanya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Karadağ - Litvanya maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KARADAĞ - LİTVANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Karadağ - Litvanya maçı 16 Kasım Perşembe günü saat 22.45'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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