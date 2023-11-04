İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Valencia sahasında Granada'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Valencia - Granada maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Valencia ile Granada karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Valencia - Granada maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VALENCİA - GRANADA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Valencia - Granada maçı 5 Kasım Pazar günü saat 18:15'te S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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