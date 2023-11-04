İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Real Madrid sahasında Rayo Vallecano'yu konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Real Madrid - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Real Madrid - Rayo Vallecano maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Real Madrid ile Rayo Vallecano karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL MADRİD - RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Madrid - Rayo Vallecano maçı 5 Kasım Pazar günü saat 23:00'te S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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