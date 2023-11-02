Las Palmas - Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 12. haftada Las Palmas sahasında Atletico Madrid'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; Las Palmas - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 12. haftada Las Palmas ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Las Palmas - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LAS PALMAS - ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Las Palmas - Atletico Madrid maçı 3 Kasım Cuma günü saat 23:00'te başlayacak. Müccadele S Sport'ta canlı yayınlanacak.