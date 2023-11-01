Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. BB Erzurumspor sahasında Diyarbekirspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, BB Erzurumspor - Diyarbekirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BB Erzurumspor - Diyarbekirspor maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. tur maçları ile devam ediyor. BB Erzurumspor ile Diyarbekirspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, BB Erzurumspor - Diyarbekirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BB ERZURUMSPOR - DİYARBEKİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

BB Erzurumspor - Diyarbekirspor maçı 1 Kasım Çarşamba günü saat 18.30'da oynancak. Müsabaka A Spor'da canlı yayınlanacak.

BB Erzurumspor - Diyarbekirspor MAÇI CANLI İZLE - TIKLA