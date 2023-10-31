Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Tuzlaspor sahasında Çankaya FK'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Tuzlaspor - Çankaya FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Tuzlaspor - Çankaya FK maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. tur maçları ile devam ediyor. Tuzlaspor ile Çankaya FK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Tuzlaspor - Çankaya FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TUZLASPOR - ÇANKAYA FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Tuzlaspor - Çankaya FK maçı 1 Kasım Çarşamba günü saat 14.00'te oynancak. Mücadelenin yayıncısı bulunmuyor.