Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. MKE Ankaragücü sahasında Arguvanspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, MKE Ankaragücü - Arguvanspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MKE Ankaragücü - Arguvanspor maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. tur maçları ile devam ediyor. MKE Ankaragücü ile Arguvanspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, MKE Ankaragücü - Arguvanspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MKE ANKARAGÜCÜ - ARGUVANSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

MKE Ankaragücü - Arguvanspor maçı 1 Kasım Çarşamba günü saat 16.30'da oynancak. Müsabaka A Spor'da canlı yayınlanacak.

MKE Ankaragücü - Arguvanspor MAÇI CANLI İZLE - TIKLA