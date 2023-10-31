Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Kırşehir Belediyespor sahasında 23 Elazığ FK'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Kırşehir Belediyespor - 23 Elazığ FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kırşehir Belediyespor - 23 Elazığ FK maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. tur maçları ile devam ediyor. Kırşehir Belediyespor ile 23 Elazığ FK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kırşehir Belediyespor - 23 Elazığ FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KIRŞEHİR BELEDİYESPOR - 23 ELAZIĞ FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kırşehir Belediyespor - 23 Elazığ FK maçı 1 Kasım Çarşamba günü saat 14.00'te oynancak. Mücadelenin yayıncısı bulunmuyor.