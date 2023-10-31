Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Etimesgut Belediyespor sahasında Bigaspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Etimesgut Belediyespor - Bigaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Etimesgut Belediyespor - Bigaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. tur maçları ile devam ediyor. Etimesgut Belediyespor ile Bigaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Etimesgut Belediyespor - Bigaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ETİMESGUT BELEDİYESPOR - BİGASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Etimesgut Belediyespor - Bigaspor maçı 1 Kasım Çarşamba günü saat 14.00'te oynancak. Mücadelenin yayıncısı bulunmuyor.