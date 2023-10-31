Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Arnavutköy Belediyespor sahasında Gölcükspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Arnavutköy Belediyespor - Gölcükspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Arnavutköy Belediyespor - Gölcükspor maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. tur maçları ile devam ediyor. Arnavutköy Belediyespor ile Gölcükspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Arnavutköy Belediyespor - Gölcükspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR - GÖLCÜKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Arnavutköy Belediyespor - Gölcükspor maçı 1 Kasım Çarşamba günü saat 14.00'te oynancak. Mücadelenin yayıncısı bulunmuyor.