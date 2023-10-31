Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Adanaspor sahasında Hacettepe'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Adanaspor - Hacettepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Adanaspor - Hacettepe maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. tur maçları ile devam ediyor. Adanaspor ile Hacettepe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Adanaspor - Hacettepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ADANASPOR - HACETTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Adanaspor - Hacettepe maçı 1 Kasım Çarşamba günü saat 14.00'te oynancak. Mücadelenin yayıncısı bulunmuyor.