Gençlerbirliği - Burdur MAKÜ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 3. tur maçında Gençlerbirliği ile Burdur MAKÜ karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Gençlerbirliği - Burdur MAKÜ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Gençlerbirliği - Burdur MAKÜ maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. tur maçları ile devam ediyor. Gençlerbirliği ile Burdur MAKÜ kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gençlerbirliği - Burdur MAKÜ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GENÇLERBİRLİĞİ - BURDUR MAKÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gençlerbirliği - Burdur MAKÜ maçı 31 Ekim Salı günü saat 14.00'te oynancak. Müsabakanın canlı yayıncısı bulunmuyor.