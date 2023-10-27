Wolverhampton - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Wolverhampton - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 10. haftada Wolverhampton sahasında Newcastle United'ı konuk edecek. Zorlu mücadelenin yayın bilgileri aratılıyor. Peki, Wolverhampton - Newcastle United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 28.10.2023- 00:22 Güncelleme Tarihi: 28.10.2023- 00:22