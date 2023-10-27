Wolverhampton - Newcastle United maçını canlı takip etmek için tıklayın!
İngiltere Premier Lig'de heyecan 10. hafta müsabakalarıyla devam ediyor. Wolverhampton sahasında Newcastle United'ı ağırlayacak. Maçın yayın bilgileri internette sıkça aratılıyor. İşte detaylar...
WOLVERHAMPTON - NEWCASTLE UNITED MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Wolverhampton'ın sahasında Newcastle United'ı ağırlayacağı maç 28 Ekim Cumartesi günü saat 19.30'da başlayacak. Mücadele, beIN Sports 3'ten canlı olarak yayınlanacak.
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