Sassuolo - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Sassuolo - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 10. haftada Sassuolo evinde Bologna'yı ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Sassuolo - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 28.10.2023- 00:21