Reims - Lorient maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Reims - Lorient maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. 10. haftada Reims evinde Lorient'i ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki; Reims - Lorient maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 28.10.2023- 00:21