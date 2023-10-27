Mallorca - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Mallorca - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 11. haftada Mallorca evinde Getafe'yi ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki; Mallorca - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 28.10.2023- 00:21 Güncelleme Tarihi: 28.10.2023- 00:21