Lecce - Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Lecce - Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 10. haftada Lecce, evinde Torino'yu ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki; Lecce - Torino maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 28.10.2023- 00:21