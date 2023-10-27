Juventus - Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Juventus - Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 10. haftada Juventus ile Hellas Verona karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Juventus - Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 28.10.2023- 00:21