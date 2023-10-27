Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 11. haftada Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki; Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 27.10.2023- 19:33