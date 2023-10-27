Arsenal - Sheffield United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Arsenal - Sheffield United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 10. haftada Arsenal ile Sheffield Unitedkarşı karşıya gelecek. Zorlu mücadelenin yayın bilgileri aratılıyor. Peki, Arsenal - Sheffield United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 28.10.2023- 00:11 Güncelleme Tarihi: 28.10.2023- 00:11