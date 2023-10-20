İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Sheffield United sahasında Manchester United'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Sheffield United - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Sheffield United ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Sheffield United - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SHEFFİELD UNİTED - MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sheffield United - Manchester United maçı 21 Ekim Cumartesi günü saat 22:00'de beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.