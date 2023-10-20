İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Chelsea sahasında Arsenal'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Chelsea - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Chelsea ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Chelsea - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CHELSEA - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Chelsea - Arsenal maçı 21 Ekim Cumartesi günü saat 19:30'de beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.