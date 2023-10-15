Türkiye - Letonya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye - Letonya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan sürüyor. Türkiye, Letonya ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Türkiye - Letonya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 15.10.2023- 09:41