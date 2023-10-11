Karşıyaka - Bigaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Karşıyaka sahasında Bigaspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Karşıyaka - Bigaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Karşıyaka - Bigaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 2. tur maçları ile devam ediyor. Karşıyaka ile Bigaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Karşıyaka - Bigaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KARŞIYAKA - BİGASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Karşıyaka - Bigaspor maçı 12 Ekim Peşembe günü saat 19:00'da oynancak. Müsabaka A Spor'da canlı yayınlanacak.

Karşıyaka - Bigaspor FK MAÇI CANLI İZLE