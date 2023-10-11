Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyacanı devam ediyor. Birbirinden zorlu eşleşmelerde takımlar üst tura yükselmek için karşı karşıya geliyor.
İŞTE KUPADA GÜNÜN SONUÇLARI:
1984 Muşspor - İstanbul Sinopspor : 2-0
Zonguldak Kömürspor - Tokat Belediye Plevnespor: 2-3
Kastamonuspor - Sebat Gençlikspor: 2-1
Eynesil Belediyespor - Erbaaspor: 0-2
Menemenspor - Bursa Yıldırımspor: 1-0
Sapanca Gençlikspor - Talasgücü Belediyespor: 1-2
Altınordu - Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor: 0-1
Uşakspor - Aliağa FK: 1-4