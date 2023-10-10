Uşakspor - Aliağa Futbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Uşakspor ve Aliağa Futbol kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Uşakspor - Aliağa Futbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Uşakspor - Aliağa Futbol maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 2. tur maçları ile devam ediyor. Uşakspor ile Aliağa Futbol kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Uşakspor - Aliağa Futbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UŞAKSPOR - ALİAĞA FUTBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Uşakspor - Aliağa Futbol maçı 11 Ekim Çarşamba günü saat 14:00'te oynancak. Müsabakanın yayıncısı bulunmuyor.