Serik Belediyespor - Malatya Arguvan SK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Serik Belediyespor ve Malatya Arguvan SK kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Serik Belediyespor - Malatya Arguvan SK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Serik Belediyespor - Malatya Arguvan SK maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 2. tur maçları ile devam ediyor. Serik Belediyespor ile Malatya Arguvan SK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Serik Belediyespor - Malatya Arguvan SK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SERİK BELEDİYESPOR - MALATYA ARGUVAN SK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Serik Belediyespor - Malatya Arguvan SK maçı 11 Ekim Çarşamba günü saat 14:00'te oynancak. Müsabakanın yayıncısı bulunmuyor.