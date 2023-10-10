Nazilli Belediyespor - Hacettepe SK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Nazilli Belediyespor ve Hacettepe SK, kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Nazilli Belediyespor - Hacettepe SK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Nazilli Belediyespor - Hacettepe SK maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 2. tur maçları ile devam ediyor. Nazilli Belediyespor - Hacettepe SK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Nazilli Belediyespor - Hacettepe SK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NAZİLLİ BELEDİYESPOR - HACETTEPE SK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nazilli Belediyespor - Hacettepe SK maçı 11 Ekim Çarşamba günü saat 14:00'te oynancak. Müsabakanın yayıncısı bulunmuyor.